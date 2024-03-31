В Госдуме дали совет мэру Парижа после заявлений о российских спортсменах

Мэру Парижа Анн Идальго нужно привести в порядок улицы города, а не разжигать межнациональную рознь перед Олимпийскими играми, делая агрессивные заявления в адрес российских спортсменов, сказал «Матч ТВ» председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее мэр Парижа заявила, что российским и белорусским спортсменам не будут рады на Олимпиаде 2024 года.

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— Мэр Парижа уже неоднократно доказывала свою некомпетентность. Возглавляя город, она не понимает, что мэр на таких грандиозных соревнованиях, как Олимпийские игры, должен предоставлять гарантии гостеприимства, безопасности не только горожан, но и всех гостей, включая россиян. Мэру Парижа нужно заняться наведением порядка в городе. Мы знаем, что в Париже на улицах не совсем чисто убрано, не совсем безопасно. Читал новость, что французы вместе с немцами планируют обеспечить безопасность Олимпийских игр. То есть французы сами не могут и позвали немцев на помощь. Где такое видано? Мэр Парижа занимает русофобскую позицию, хотя рядовые парижане по‑доброму относятся к россиянам. Россияне любят Париж, исторически многие наши граждане любят проводить отпуск в этом городе, путешествовать, ходить в музеи и так далее. У меня возникает вопрос к Международному олимпийскому комитету: вы что, опять отмалчиваться будете? Мэр Парижа откровенно разжигает межнациональную рознь своими агрессивными заявлениями о россиянах. МОК не должен молчать в такой ситуации, он должен реагировать. В заявочной книге Парижа говорилось о том, какой это красивый и гостеприимный город, как там безопасно. И тут мы слышим заявление Анн Идальго, что в городе будут не рады россиянам. Это что такое вообще? — сказал Свищев «Матч ТВ».

Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре 2023 года объявил, что допустит российских спортсменов, успешно прошедших отбор, до Олимпиады‑2024 в индивидуальном нейтральном статусе без флага, гимна и других национальных символов. Также МОК запретил участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО. Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 2 июля по 11 августа.