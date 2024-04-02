Тарасова жестко ответила главе МОК Баху по поводу дела Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова критично оценила высказывание президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по поводу допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это не его дело. Пусть он следит за своими детьми, а за нами не надо! Мы любим своих детей. Камила — ребенок, которого мы очень любим», — сказала Тарасова

Ранее Бах в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые общались с ним от имени «африканского чиновника», посетовал на то, что российскую фигуристку Валиеву в России считают невиновной в деле о нарушении антидопинговых правил.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин.

Российская спортсменка лишилась золотой медали чемпионата Европы 2022 года и Олимпийских игр в Пекине, а также звания чемпионки России.