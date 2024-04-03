В Екатеринбурге на полгода перенесли масштабное шоу Навки

В Екатеринбурге решили пока не проводить музыкально-театральное ледовое шоу«История любви Шахерезады» фигуристки Татьяны Навки. Мероприятия должно было пройти 6 апреля, но проект горожане смогут увидеть только осенью, сообщает арена «Уралец».

«Перенесено на ноябрь 2024 года, точная дата будет известна к началу августа. Место проведения и время начала шоу остаются без изменений. Все приобретенные билеты остаются действительными на новую дату и не требуют обмена», — говорится в сообщении на сайте арены.

Люди, которые захотят вернуть билеты, могут обратиться к организатору мероприятия по телефону: +7 912 252 84 55.