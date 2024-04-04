МОК не допустил российского борца до турнира для отбора на ОИ-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева к отборочному этапу на Игры 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

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"МОК после очередной псевдопроверки обнародовал новые списки недопущенных к международным стартам. В них оказался Абдулрашид Садулаев", — сказано в сообщении.

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В феврале румынские пограничники не дали въехать на территорию страны Абдулрашиду Садулаеву для участия в чемпионате Европы по вольной борьбе. 27-летний Садулаев — победитель Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио. Также он является четырехкратным чемпионом Европы, пятикратным чемпионом мира и победителем Кубка мира. В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Олимпийских играх в Париже будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая "мирную миссию олимпийского движения".

Некоторые из российских спортивных федераций уже отказались от поездки на Игры (гимнасты, гребцы). В Федерации гребного спорта России (ФГСР) заявили, что отечественные спортсмены не поедут на Олимпийские игры в Париж.