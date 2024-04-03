Дмитрий Песков заявил, что МОК пытается узурпировать право на спорт.

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Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал не допустить участия спортсменов из Африки в Играх дружбы.

Он сообщил об этом в разговоре с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом. Пранкеры вели беседу от имени «африканского чиновника».