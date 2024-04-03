Рубиалеса задержали в аэропорту Испании

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес был задержан в аэропорту Испании. Об этом сообщил Sport.es.

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Ранее прокуратура Испании выдала ордер на арест Луиса Рубиалеса. Ордер был выдан после того, как в здании RFEF прошли обыски, инициированные по делу о контракте с Саудовской Аравией, предполагавшего передачу права проведения Суперкубка Испании в эту страну.

Подчёркивалось, что при заключении этой сделки имелись признаки коррупции и отмывания денег. Напомним, согласно договору с Саудовской Аравией, RFEF зарабатывает по € 40 млн каждый год.

Кроме этого, прокуратура потребовала для Рубиалеса 2,5 года тюрьмы за поцелуй футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо.