Журова назвала российских теннисистов вынужденными иноагентами

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на слова главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова о том, что российские теннисисты, которые хотят поехать на Олимпиаду, являются иноагентами, передает «Матч ТВ».

«Наши теннисисты — вынужденные иноагенты. По нашему бюджетному кодексу мы не можем оплачивать их участие в турнирах Большого шлема, потому что они являются коммерческими», — сказала Журова.

Также Журова отметила, что теннисисты могут отбираться на Игры, зарабатывая рейтинг на коммерческих турнирах.

В начале марта сообщалось, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Олимпийские игры в Париже стартуют в конце июля 2024 года.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.