Поздняков: ОКР поддерживает тех спортсменов, для кого условия МОК являются неприемлемыми

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) в вопросе участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже выступает на стороне спортсменов, которые не приемлют условия Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом в своем Telegram-канале написал президент ОКР Станислав Поздняков.

"В своем комментарии от 26 февраля руководитель пресс-службы главы государства констатировал, что в России нет единого мнения по вопросу выступления российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже. Полностью согласен с данным утверждением, которое в том числе подчеркивает существенную разницу в подходах руководителей Министерства спорта РФ и ОКР по данному вопросу. Необходимо прямо отметить, что Олимпийский комитет России - на стороне тех наших соотечественников из числа спортсменов, кто сознательно выбирает иную сторону "баррикад" и разделительных линий, упорно воздвигаемых Лозанной с февраля 2022 года. Для кого условия МОК неприемлемы ни по сути, ни по форме", - заявил Поздняков.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены на них смогут выступить исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта. Международный олимпийский комитет не будет требовать от них подписывать документ об осуждении специальной военной операции. Россиян и белорусов не допустят к участию в параде спортсменов на церемонии открытия, но они смогут посетить мероприятие. В случае завоевания в Париже золотых медалей их будут награждать под специально созданную музыку без слов.

Об участии российских теннисистов в Олимпиаде

Поздняков подчеркнул важность дискуссии об участии российских теннисистов в Играх в Париже. "Также необходимо должным образом поблагодарить каждого, кто не остается сейчас равнодушным к развернувшейся дискуссии по поводу выступления "спортсменов-теннисистов с российским паспортом", а именно такая формулировка содержится в решении исполкома МОК, на Играх в Париже. Независимо от позиции и мнений, которые изложены на текущий момент", - написал глава ОКР.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер в интервью "Спорт-экспрессу" заявила, что будет считать россиян, которые выступят на Олимпиаде в Париже, "командой бомжей". Поздняков 5 апреля заявил, что солидарен с мнением Винер, однако отметил, что в случае с российскими теннисистами, которые желают выступить на Играх, следует называть их "командой иноагентов", поскольку они большую часть времени живут, соревнуются и зарабатывают за рубежом. Министр спорта РФ Олег Матыцин призвал российское спортивное сообщество быть единым и уважать спортсменов, которые завоевали право на участие в Олимпийских играх. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии РБК назвал неприемлемым принуждение спортсменов отречься от участия в Играх.