The Times: правительство Великобритании поддержало участие россиян в Олимпиаде в Париже

Правительство Великобритании поддержало участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) в письме, направленном в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК), сообщает The Times.

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По информации источника, в письме указано, что Великобритания поддерживает участие россиян и белорусов в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении условий.

Напомним, Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Паралимпиада пройдёт с 28 августа по 8 сентября. Ранее МОК допустил россиян на Олимпиаду в нейтральном статусе. Из-за ограничений по участию в квалификационных соревнованиях на Олимпийские игры смогут отобраться максимум 55 российских атлетов.