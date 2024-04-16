Эстафета олимпийского огня по Греции продлится 11 дней. 26 апреля огонь передадут в Афинах организаторам парижской Олимпиады. На следующий день он отправится во Францию на борту 120-летнего трехмачтового парусника Le Belem и будет доставлен в старый порт Марселя 8 мая.
Эстафета огня по территории Франции продлится 68 дней и завершится на церемонии открытия Игр 26 июля. Соревнования будут проходить в Париже до 11 августа.
«Не собираюсь подавать в суд». Фанат, спровоцировавший Царукяна на UFC 300, прокомментировал инцидент
Два россиянина – в топ-100 лучших по версии Golden Boy: Салтыков – 62-й, Пиняев – 78-й. Ямаль – 1-й, Гарначо – 3-й
«Барса» хочет сохранить Канселу и Феликса, а также подписать опорника и левого вингера летом. Для крупных трансферов нужны продажи, но никто не хочет уходить