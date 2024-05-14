Дегтярев о предложении возглавить Минспорт: «Это было неожиданно. Я как солдат президента обещал ему развивать Хабаровский край»
Михаил Дегтярев назвал неожиданным предложение возглавить министерство спорта.
«Это, конечно, было неожиданно. Я как солдат президента обещал Владимиру Владимировичу развивать Хабаровский край. Очень многое сделано в регионе, еще больше запланировано. Это предложение было неожиданным, но уверен, что в Хабаровском крае все будет хорошо», – сказал кандидат на пост министра спорта России.
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Дегтярев о предложении возглавить Минспорт: «Это было неожиданно. Я как солдат президента обещал ему развивать Хабаровский край»