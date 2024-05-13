Украинский боксер Александр Усик назвал крупнейшее достижение в карьере. Спортсмен рассказал о нем в интервью YouTube-каналу Mail Sport Boxing.

Усик вспомнил, что после неудачного выступления на своей первой Олимпиаде (на Играх-2008 в Пекине проиграл во втором поединке — прим. «Ленты.ру») он думал об уходе из любительского в профессиональный бокс. По словам украинца, продолжить путь за олимпийским золотом его уговорил друг.

Усик победил на Олимпийских играх-2012 и назвал это своим высочайшим достижением.

«Если вы не завоевали пояс чемпиона мира в профессионалах сейчас, вы можете сделать это через пять-шесть месяцев или через год. Но не через четыре», — объяснил он.

18 мая Усик проведет бой против британца Тайсона Фьюри. Схватка пройдет в Саудовской Аравии. На счету украинца 21 победа в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.