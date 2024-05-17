Путин обвинил МОК в нарушении принципа Олимпийской хартии

Президент России Владимир Путин высказался о принципах олимпизма в мире. RT на русском

«Принципы олимпизма, и в том числе олимпийского перемирия, являются очень правильными. И не случайно они на протяжении веков вырабатывались мировым сообществом. Правда, мало кто и когда придерживался этого принципа, за исключением Древней Греции, но в целом сама по себе идея очень правильная и конструктивная, - отметил российский лидер. - Вопрос в другом. Вопрос в том, что именно сегодняшние международные спортивные чиновники нарушают принципы, нарушают принцип Олимпийской хартии сами. Они сами политизируют спорт, что совершенно недопустимо». ТАСС

Так президент прокомментировал вопрос о продвигаемой президентом Франции Эммануэлем Макроном идею олимпийского перемирия. News.ru