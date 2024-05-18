Опубликованы новые подробности судебного дела Рубиалеса о скандальном поцелуе

Бывший президент Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес в пятницу, 17 мая, посетил Национальный суд, где в очередной раз заявил, что поцелуй футболистки Дженнифер Эрмосо после финал чемпионата мира – 2023 был с согласия девушки.

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«Когда произошли события, о которых вы все знаете, на церемонии вручения медалей в Сиднее, была единственная версия, состоящая из двух частей. Через несколько дней одна из сторон изменила свою версию. Я буду продолжать отстаивать свою позицию до конца, потому что это правда. Надеясь, что все пойдёт хорошо и правосудие восторжествует», — приводит слова Рубиалеса Marca.

По информации источника, Рубиалеса будут судить вместе с тремя его сотрудниками, с которыми он возглавлял RFEF: недавно уволенным бывшим спортивным директором мужской сборной Альбертом Луке, бывшим тренером женской сборной Хорхе Вильдой и ответственным за маркетинг федерации Рубеном Риверой. Все они обвиняются в принуждении футболистки публично оправдать действия Рубиалеса.

С момента личного уведомления о постановлении об открытии устного процесса начинает истекать 24-часовой срок, который судья назначил Рубиалесу для внесения залога, чтобы он мог понести гражданскую ответственность в случае признания его виновным: € 65 тыс. за преступление сексуального насилия и еще € 65 тыс., но в данном случае совместно с тремя другими обвиняемыми, за преступление, заключающееся в принуждении.