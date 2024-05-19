Сотрудник МЧС умер на спортивном фестивале "Тюмень сильная" после выполнения упражнения. У него произошла внезапная остановка сердца, при этом участник имел необходимый медицинский допуск, сообщили организаторы в сообществе мероприятия во "ВКонтакте".

"К глубокому сожалению, вчера на соревнованиях по силовому экстриму среди спецподразделений в рамках спортивного фестиваля "Тюмень сильная" произошла трагическая случайность. У одного из участников соревнований после выполнения упражнения произошла внезапная остановка сердца. Несмотря на все усилия бригады скорой помощи, трагедии избежать не удалось. Спортсмен безусловно имел необходимый медицинский допуск. Участником соревнований был сотрудник МЧС России по Тюменской области Михаил Потанин", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ сообщалось, что мужчина поднимал спортивный снаряд весом 80 кг.

ТАСС запросил комментарий ГУ МЧС по региону о случившемся, на момент написания новости ответ получен не был.