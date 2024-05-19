СМИ: теннисистка украла мебель со съемной виллы на €100 тыс.

Известная итальянская теннисистка Камила Джорджи обвиняется в воровстве собственности на сумму до €100 тыс. со съемной виллы в Каленцано, недалеко от Флоренции, пишет обозреватель Марко Калабрези в статье для Corriere della Sera.

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По его данным, владелец виллы рассказал, что спортсменка и члены ее семьи не только не выплатили арендную плату за 6 месяцев, но и ценные вещи стоимостью до €100 тыс.

«Персидские ковры, прекрасная мебель, даже антикварный стол весом в полтонны. Речь идет об ущербе от €50 тыс. до €100 тыс.», — уточнил арендодатель.

Мужчина пояснил, что понес не только экономический, но также и эмоциональный ущерб: похищенные объекты были частью жизни его матери, были дороги ему, поэтому он очень хочет их вернуть.

По словам хозяина поместья, соседи сообщили ему о прибытии нескольких фургонов и крана к вилле. Он приехал, как только смог, и обнаружил полупустой дом и сложенные друг на друга ковры в саду, которые предположительно не влезли в грузовики.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что бывшая 26-я ракетка мира Джорджи завершила карьеру из-за проблем с налоговыми службами. Журналисты отметили, что итальянка должна была выплатить около €500 тыс. налоговой службе со своих призовых.