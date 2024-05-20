Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова сравнила стандарты красоты в прошлом и настоящем. В качестве примера лыжница выложила в своем Telegram-канале коллаж из обложек знаменитого журнала Sports Illustrated. Также россиянка призвала девушек-спортсменок чаще выкладывать фото своей фигуры в купальнике. Об этом сооьщает «Газета.ru».

«Когда я была тинейджером, спорт + бикини выглядели как на первом фото… а теперь "Sport" выглядит так, как на втором фото. Девушки-спортсменки, это просто наша обязанность теперь — чаще раздеваться на камеру!» — написала Степанова».

По словам Вероники, демонстрировать красивое спортивное тело необходимо хотя бы для того, чтобы нынешнее поколение тинейджеров не решило, что ожирение — это нормально и даже красиво.

Вероника Степанова — 23-летняя российская лыжница, олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете. На Олимпиаде в Пекине девушка стала самой молодой золотой медалисткой в истории российских лыжных гонок.

Яркие снимки смелой спортсменки — в галерее «Рамблера».