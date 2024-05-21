Старший сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен министром спорта региона

Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова 19-летний Ахмат был назначен на пост министра по физической культуре и спорту республики. Об этом сообщил сам Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

© Министерство Чеченской Республики по делам молодежи

По словам Кадырова, занимавший этот пост ранее Иса Ибрагимов теперь станет заместителем руководителя Администрации Главы и Правительства Чечни. При этом руководителем Министерства по делам молодежи республики станет Рамзан Висмурадов, а министром промышленности и энергетики — Темирлан Хучиев.

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«Я абсолютно уверен, что каждый из представленных на высокие должности полностью оправдает оказанное ему доверие. Все они являются достойными членами команды, основанной Первым Президентом Чеченской Республики, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым, и, следовательно, их главной задачей является служение во благо нашей великой Родины — России и всего чеченского народа!», — написал он.

Ранее председатель правительства Чечни Хучиев сложил с себя полномочия.