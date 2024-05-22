МИД РФ: Олимпиада в Париже создаст реальные риски для российских граждан

Олимпиада в Париже пройдет в сложных условиях и создаст реальные риски для россиян, оказавшихся во Франции в дни ее проведения, считает директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников. Российская газета

Дипломат объяснил, что среди рисков – стабильно высокий уровень террористической угрозы, неблагоприятная криминогенная обстановка и «зашкаливающая русофобия». Помимо этого, там невозможно пользоваться российскими банковскими картами, есть ограничения на оплату товаров и услуг наличными, отсутствует прямое авиасообщение, добавил Студенников. Москва24

Кроме того, он рассказал о проблеме с пропусками для российских дипломатов на время Олимпиады. «Дело ведь не только в отсутствии пропусков. Наше посольство в Париже фактически отрезано от координационных форматов, которые организаторы Олимпиады создали для взаимодействия с аккредитованными в стране диппредставительствами», – подчеркнул Студенников. RT на русском