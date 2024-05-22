Легкоатлет Поистогов был пойман с наркотическим веществом

Двукратный серебряный призер командного чемпионата Европы, российский легкоатлет Степан Поистогов был пойман в Екатеринбурге с наркотическим веществом.

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«На ул. Сахалинская, 34 Поистогов через закладку купил 2,83 грамма мефедрона. Полиции он попался в тот момент, когда сбросил полимерный пакет с наркотиком. Поистогов объяснил, что запрещенное вещество купил для личного потребления, а не сбыта», — передаёт информацию агентство URA.RU.

Также отмечается, что вместе с Поистоговым был задержан ещё один человек, которого, по неизвестным причинам, сразу отпустили.

Сам Легкоатлет сейчас находится на свободе, но в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 228 части 2 УК РФ — «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

Напомним, что Степан Поистогов является бывшим мужем легкоатлетки Екатерины Поистоговой, которая ранее была дисквалифицирована по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) за применение допинга. В связи с этим она лишилась самой большой награды в карьере — серебра на дистанции 800 м на Олимпиаде-2012 в Лондоне.