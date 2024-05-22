Мамаев потребовал взыскать с бывшей супруги свыше 10 млн рублей

В Пресненский суд столицы поступил иск о взыскании неосновательного обогащения от футболиста Павла Мамаева. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на электронную базу судов общей юрисдикции Москвы.

В базе отмечается, что «зарегистрирован иск Мамаева П.К. к Мамаевой А.Н. о взыскании неосновательного обогащения».

Заявление оставлено без движения для устранения недочетов.

Ранее Алана Мамаева рассказала в соцсетях о том, что она получила досудебную претензию от бывшего супруга. Она уточнила, что речь идет о сумме в 10,2 млн рублей.

По ее словам, футболист полагает, что жена неосновательно обогатилась за годы совместной жизни и с нее следует взыскать деньги, которые он ей переводил.