Олимпийский чемпион заявил, что ему жаль российских атлетов

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов заявил, что ему жаль российских спортсменов, передает ТАСС.

«Я тоже выступал в непростой период времени, но был гимн и флаг, сегодня я не понимаю, что происходит. Мне очень жаль наших спортсменов. Олимпийские игры утратили свою уникальность. Сейчас это уже подобие», — сказал Немов.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее российские волонтеры написали письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой допустить их на Олимпиаду.