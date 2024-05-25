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Олимпийский чемпион Немов заявил, что Игры утратили уникальность

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов заявил, что ему жаль российских спортсменов, передает ТАСС.

Олимпийский чемпион заявил, что ему жаль российских атлетов
© Газета.Ru
«Я тоже выступал в непростой период времени, но был гимн и флаг, сегодня я не понимаю, что происходит. Мне очень жаль наших спортсменов. Олимпийские игры утратили свою уникальность. Сейчас это уже подобие», — сказал Немов.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее российские волонтеры написали письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой допустить их на Олимпиаду.

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