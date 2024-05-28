Мамедов сравнил условия допуска россиян на Олимпиаду с расовой сегрегацией

Условия допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры в Париже похожа на расовую сегрегацию в США. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

Ведущие российские фехтовальщики ранее отказались от участия в Играх в Париже по причине дискриминационных условий допуска. Аналогичную позицию высказали российские лучники и гимнасты.

"Когда президент Франции открыто заявляет, что Россия - наш враг, когда мэр Парижа говорит, что не ждет даже нейтральных российских атлетов, то о чем тут говорить? Как раньше [в США] были таблички с надписью: "Вход только белым, неграм и собакам вход запрещен". Такое в истории уже было, сейчас то же самое: на церемонию открытия идти запрещают, накладывают массу других ограничений", - сказал Мамедов.

Он считает, что ехать на Игры стоит только тем спортсменам, у которых есть шанс на призовые места.

"Моя точка зрения заключается в том, что если спортсмен действительно хочет поехать на Олимпийские игры, потому что, быть может, они в его жизни будут единственными, то надо ехать только с шансами на медаль. Я не могу понять тех, кто едет туда вообще без шансов. Зачем туда стремиться в таких нечеловеческих для нас условиях? Просто съездить и поболтаться в районе Олимпийской деревни, не увидев толком Париж? Зачем?" - добавил он.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях.