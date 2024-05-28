Василий Титов заявил, что украинцы собирали досье в МОК на российских гимнастов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам выступить на Играх-2024 в Париже в нейтральном статусе. При этом гимнасты лишились возможности участвовать в отборочных стартах.

«Наши бывшие украинские партнеры отправили в МОК и FIG (Международную федерацию гимнастики) целое фотодосье на каждого члена нашей сборной. С фотографиями с ленточками, с различных мероприятий. Они очень активно помогали принять решение о нашем недопуске», – заявил президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Титов.

К соревнованиям под эгидой FIG не допускаются российские спортсмены, связанные с силовыми ведомствами.