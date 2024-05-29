Дегтярев назвал дискриминацией санкции в отношении российского спорта

Санкции в отношении российского спорта являются проявлением дискриминации по национальному признаку. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе и выдвинул к ним ужесточенные антидопинговые требования. Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

"Бан наших спортсменов со стороны МОК - это дискриминация по национальному признаку, - сказал Дегтярев. - То же самое касается нашей лаборатории и РУСАДА. Это безобразие". "Диалог вести будем, обсуждение этой чувствительной темы на полях Петербургского международного экономического форума будет. В каких форматах - определим на месте" - добавил министр спорта.

Петербургский международный экономический форум состоится с 5 по 8 июня 2024 года. ТАСС - информационный партнер форума.