Раскрыто, сколько составит налоговый вычет за значок ГТО

Согласно проекту поправок, подготовленному Минфином РФ, налоговый вычет за сдачу норматива ГТО (установленные для разных возрастов показатели уровня физической подготовки человека) составит 500 рублей в месяц, передает РИА Новости.

© РИА Новости

Вычет будет действовать в течение года после получения или подтверждения соответствующего знака отличия. Так, у налогоплательщика будет возможность вернуть себе 13% от этой суммы, или 65 рублей уплаченных налогов в месяц.

В документе говорится, что указанный вычет предоставляется с 1 января календарного года, в котором произошло награждение соответствующим знаком отличия или его подтверждение, в течение 12 следующих подряд месяцев при условии прохождения налогоплательщиком диспансеризации в соответствующем календарном году. За предоставление россиянам налогового вычета за сдачу нормативов ГТО выступил ранее президент РФ Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложения Минфина РФ по изменениям налоговой системы. Проект поправок рассмотрят на заседании правительства уже в четверг, 30 мая.