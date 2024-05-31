Спортсменов на Олимпиаде в Париже лишат картошки фри

В ресторане олимпийской деревни в пригороде Парижа не будут подавать картошку фри из соображений безопасности, под запретом оказались еще несколько популярных продуктов. Об этом со ссылкой на радиостанцию RMC Sport пишет РИА Новости Спорт.

Летние Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в рамках инспекции в олимпийскую деревню уже проверил на прочность кровати, сделанные из картона.

«Огромная столовая олимпийской деревни не будет готовить картошку фри для 15 тысяч атлетов, принимающих участие в олимпийских играх. Также там не будет фуа-гра и авокадо», - отмечает радиостанция.

По словам одного из шеф-поваров Чарльза Гийуа, ограничения на картошку фри были введены «из соображений безопасности», так как из-за фритюрниц есть риск возгорания. Отсутствие фуа-гра объясняется тем, что «забота о животных у всех на уме», а авокадо попало в немилость у организаторов потому, что «импортируется издалека и потребляет много воды».

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При этом издание заверили, что голодными спортсмены не останутся. Им будет предложено 500 различных блюд, одобренных Олимпийским комитетом. В ресторане ежедневно будут подаваться по 45 тысяч порций. А обеденную зону на 3500 человек поделят на «географические регионы», чтобы было проще выбирать любимые продукты. Треть блюд в меню – вегетарианские и вместо картошки фри будет подан картофель по-испански, нарезанный кубиками и обжаренный на оливковом масле.