Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что российские спортсмены, которые примут участие в летней Олимпиаде в Париже, окажутся «разведчикам в тылу врага» и будут «терпеть унижения». Об этом он рассказал ТАСС.

Летняя Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. В Международном олимпийском комитете (МОК) решили допускать россиян и белорусов до соревнований при соблюдении ряда условий: участие будет возможно лишь в нейтральном статусе (без флага и гимна) и если спортсмен не связан с армией и органами безопасности своих стран, а также не поддерживает спецоперацию публично. В МОК заявили, что на Олимпиаду смогут отобраться максимум 55 россиян. В марте сообщалось, что пока отбор прошли 12 российских спортсменов.

«Они сейчас как разведчики. Обстановка там будет такой, что их станут постоянно провоцировать, и мне кажется, каждый сам будет принимать решение, ехать на Олимпиаду или нет. Идти в разведку, в тыл врага, постоянно оглядываться, терпеть эти унижения», - так Фетисов высказался о россиянах, которые выступят на ОИ.

Он добавил, что реакция народа на это может быть разной. Фетисов также допустил, что могут появиться «дополнительные мульки» со стороны организаторов ОИ.

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