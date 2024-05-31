Фетисов сравнил россиян на Олимпиаде-2024 с разведчиками

Фетисов о россиянах на ОИ-2024: «Они как разведчики. Идти в разведку, в тыл врага, оглядываться, терпеть унижения. Это как отреагирует народ»
Вячеслав Фетисов сравнил российских спортсменов с разведчиками на Олимпиаде.
«Они сейчас как разведчики. Обстановка там будет такой, что их станут постоянно провоцировать, и мне кажется, каждый сам будет принимать решение, ехать на Олимпиаду или нет. Идти в разведку, в тыл врага, постоянно оглядываться, терпеть эти унижения. Это как отреагирует народ, история по-разному может случиться. Опять же, какие еще дополнительные «мульки» нам предложат со стороны организаторов. Каждый должен принять для себя решение и с этим дальше жить», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.
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Фетисов о россиянах на ОИ-2024: «Они как разведчики. Идти в разведку, в тыл врага, оглядываться, терпеть унижения. Это как отреагирует народ»
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