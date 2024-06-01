Боец ММА Монсон объяснил желание стать депутатом Госдумы

Боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон рассказал, что хочет стать депутатом Госдумы, чтобы помогать людям. Планы на будущее спортсмен озвучил в интервью РИА Новости.

Отвечая на вопрос в возможном депутатстве, Монсон сказал, что «очень бы этого хотел». Он знает, что думские выборы состоятся через два года. Свое желание стать парламентарием боец ММА объяснил так:

«Потому что я хочу помогать людям».

По его словам, «это серьезно».

Монсон рассказал, что сейчас открывает спортшколы, в том числе для беженцев, и занимается строительством ночлежек для бездомных.

Джефф Монсон родился в США, но в 2018 году получил российский паспорт. Тогда же он был избран в совет депутатов Красногорска. В 2020 году Монсон переехал в Уфу, где открыл школу джиу-джитсу и грэпплинга. В прошлом году он стал депутатом башкирского парламента от партии «Единая Россия».