Тарасова резко обратилась к журналистам после прощания с Заворотнюк

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова после церемонии прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк, звездой сериала «Моя прекрасная няня», пристыдила присутствующих у церкви Покровского монастыря журналистов. Об этом пишет News.ru.

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Ранее сообщалось, что на церемонию прощания с популярной артисткой прибыли общественные и культурные деятели, политики, известные спортсмены.

«Стыдитесь, совести у вас нет. Ничего, конечно, плохого, но и хорошего мало от вас», — заметила Тарасова.

Напомним, что Заворотнюк скончалась после тяжелой продолжительной болезни. До последних дней с ней были ее родные и близкие. Смерть актрисы широко освещалась в СМИ.