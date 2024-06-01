Игры дружбы могут перенести

Всемирные игры дружбы могут быть перенесены на 2025 год, передает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что подобная инициатива обсуждается с высшим руководством Российской Федерации и в ближайшем будущем она получит поддержку.

Такое решение не связано с давлением со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Существуют иные причины, в том числе рекомендация Международной ассоциации дружбы (IFA). Игры дружбы регулируются соглашением между IFA и российским оргкомитетом.

Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA).

Президент МОК Бах заявил, что Россия вынудила организацию наложить санкции

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.