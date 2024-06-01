Фанат блогера Mellstroy выбежал на поле в финале Лиги чемпионов в Британии

Фанат треш-блогера Mellstroy (Андрей Бурим) выбежал на поле во время финального матча Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реал Мадридом». Молодого человека в футболке с надписью «Mellstroy» задержали правоохранители. Вместе с ним на поле выбежал другой болельщик, он успел сделать селфи с футболистами Джудом Беллингемом и Винисиусом Жуниором и вернулся на трибуну самостоятельно, трансляцию события вел Matchtv.ru.

Инцидент произошел на 30-й секунде матча, из-за чего игра остановилась почти на полминуты. Уточняется, что стример пообещал заплатить 30 млн рублей зрителю, который выбежит на поле в футболке с его логотипом.

Аналогичный случай произошел 21 марта. Тогда поклонник стримера выбежал на поле во время матча Россия — Сербия на московском стадионе «Динамо», выполняя его челлендж. Но денег, по его словам, так и не получил.

В феврале 2024 года МВД России объявило Mellstroy в розыск по уголовной статье. По предварительным данным, причиной этого стал отказ блогера идти служить в белорусскую армию. Однако в марте стримера сняли с розыска в Белоруссии и России после его заявлений о помощи детским домам на родине.

При этом Telegram-канал Mash в конце марта писал, что Mellstroy решил вернуться в Россию. По информации канала, стример летел из Антальи на джете Embraer Legacy 600, которым похвастался в соцсети. Сам стример в соцсетях тогда рассказал, что снял номер в одном из московских отелей за 1 млн рублей в сутки.