Фанаты устроили массовую драку в Подмосковье

Подмосковная прокуратура проводит проверку по факту конфликта между футбольными болельщиками на стадионе «Локомотив» в Дмитровском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По имеющейся информации, 1 июня 2024 года около 18:00 в дежурную часть УМВД России по Дмитровскому городскому округу поступило сообщение о драке на стадионе «Локомотив». Установлено, что на стадионе проходило официальное спортивное соревнование по футболу среди мужских команд, и перед началом матча среди болельщиков двух команд на фоне словесного конфликта завязалась обоюдная драка», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Дмитровская городская прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности и профилактики правонарушений в связи с нарушением правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных мероприятий. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.