Бывший президент США Дональд Трамп пообещал экс-чемпиону UFC россиянину Хабибу Нурмагомедову остановить войну в Палестине.

«Я знаю, вы бы остановили войну в Палестине», — обратился Хабиб к Трампу. «Мы это остановим. Я это остановлю», — ответил экс-президент.

Напомним: Трамп и Нурмагомедов встретились на турнире UFC 302, который прошёл в Ньюарке (США). Хабиб выступил в роли секунданта Ислама Махачева. Россиянин одержал победу над американцем Дастином Порье в главном поединке турнира.

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Ранее Нурмагомедов сообщил, что не переживал за Махачева в схватке с Порье.