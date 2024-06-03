Самого знаменитого фаната команды «Трактор» похоронят в Кунашакском районе

Самого знаменитого болельщика челябинского хоккейного клуба «Трактор» Марса Ярмухамедова похоронят на родине, в селе Новобурино Кунашакского района. Об этом 3 июня сообщили в районном паблике в соцсетях.

«Скончался самый яркий болельщик команды „Трактор“. Марса Ярмухаметова похоронят в селе Новобурино Кунашакского района», — сообщается в сообществе «Новости Кунашакского района во „Вконтакте“.

В сообществе добавили, что челябинец Ярмухаметов всегда приходил на игры любимой команды в ярком образе индейца и не пропускал ни одну игру. Он прославился своим ярким образом индейца, в котором появлялся на играх. Марсу было всего 55 лет.

Ранее дань памяти болельщику отдал telegram-канал клуба. В канале сообщили об уходе Ярмухаметова и поблагодарили его за поддержку, эмоции и улыбку.