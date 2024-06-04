Генпрокуратура потребовала передать государству велотрек с Олимпиады-80

Генеральная прокуратура подала иск с требованием передать в собственность государства здание велотрека «Крылатское», принадлежащее Московской федерации профсоюзов (МФП). Об этом сообщает газета «Коммерсант».

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Согласно картотеке дел, прокуроры обратились в суд 29 мая. Ответчиком по спору выступает «Спортивный центр профсоюзов (СПЦ) «Крылатское». Речь идет о здании велотрека общей площадью в 42,2 тысячи квадратных метров, расположенном на Крылатской улице, 10.

Ведомство также потребовало арестовать имущество и запретить руководителям компании распоряжаться зданием, а Росреестру осуществлять кадастровый учет и госрегистрацию прав в отношении объекта. На заседании 31 мая суд удовлетворил лишь последнее требование. Следующее разбирательство назначено на 24 июля.

В документах не указывается причина, по которой прокуратура хочет изъять здание. Зампред МФП Павел Лаптев заявил, что объект всегда находился в профсоюзной собственности. Федерация намерена отстаивать свои права в суде, подчеркнул он.

Велотрек построили к Олимпиаде-80. Его геометрия позволяет развивать скорость до 90 км/ч и к моменту проведения Игр площадка считалась одной из наиболее скоростных в мире. В 1999 году здание передали МФП, а в 2018 году объект перешел в собственность СЦП «Крылатское».

Отметим, что в марте 2024 года прокуратура добилась конфискации Дома союзов, который также принадлежал МФП. Здание площадью 13 тысяч квадратных метров находится на Большой Дмитровке в центре Москвы.