Бывший белорусский гребец объявлен в розыск в России
Следствие попросило суд заочно арестовать бывшего белорусского гребца Павла Шурмея за участие в боевых действиях против России на Украине. Об этом со ссылкой на базу данных Басманного суда Москвы пишет ТАСС.
Также Следственный комитет, помимо белорусского гребца, потребовал арестовать еще троих иностранных наемников.
«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заочного ареста Шурмею П., Фрейзеру Д. Р., Гату И. и Варшанидзе С. по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях)», - отмечается в карточке в базе данных.
Шурмей представлял Белоруссию на Олимпийских играх 2004 и 2008 годов. Он обладатель мировых рекордов на гребном тренажере для помещений Concept2. В последние годы участвует в конфликте на Украине на стороне ВСУ.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что не только Вооруженные силы Украины несут большие потери, но и подразделения, сформированные из иностранных наемников. По его мнению, иностранцы гибнут «из-за своей глупости». Глава государства заявил, что в обязательном порядке будет стремиться довести информацию о гибели наемников до общественности тех стран, из которых они прибыли на Украину.