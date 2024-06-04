Бывший белорусский гребец объявлен в розыск в России

Следствие попросило суд заочно арестовать бывшего белорусского гребца Павла Шурмея за участие в боевых действиях против России на Украине. Об этом со ссылкой на базу данных Басманного суда Москвы пишет ТАСС.

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Также Следственный комитет, помимо белорусского гребца, потребовал арестовать еще троих иностранных наемников.

«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заочного ареста Шурмею П., Фрейзеру Д. Р., Гату И. и Варшанидзе С. по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях)», - отмечается в карточке в базе данных.

Шурмей представлял Белоруссию на Олимпийских играх 2004 и 2008 годов. Он обладатель мировых рекордов на гребном тренажере для помещений Concept2. В последние годы участвует в конфликте на Украине на стороне ВСУ.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что не только Вооруженные силы Украины несут большие потери, но и подразделения, сформированные из иностранных наемников. По его мнению, иностранцы гибнут «из-за своей глупости». Глава государства заявил, что в обязательном порядке будет стремиться довести информацию о гибели наемников до общественности тех стран, из которых они прибыли на Украину.