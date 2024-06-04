Сменившая гражданство российская атлетка сравнила образование в РФ и США

Российская легкоатлетка Елена Куличенко, которая сменила спортивное гражданство на кипрское, заявила, что в России учиться сложнее, чем в США, поскольку система высшего образования более жесткая, четкая и без поблажек. Ее слова приводит «Советский спорт».

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«А в США есть некоторые предметы, на которых мы откровенно занимаемся фигней, но ты все равно получишь это образование», — заявила она.



В 2021 году Куличенко решила сменить спортивное гражданство на кипрское. Она проживает и учится в США. Благодаря своему отцу-бизнесмену ей удалось получить кипрское гражданство, так как он вложил более €2 млн в инвестиции.

8 августа 2023 года Куличенко выиграла серебряную медаль в прыжках в высоту на Универсиаде в китайском Чэнду. Она показала результат 1,91 м. Победу одержала Амоанимаа Йебоа, которая прыгнула на три сантиметра выше. Российские и белорусские спортсмены не участвовали в соревнованиях из-за отстранения.

17 июля она одержала победу на молодежном чемпионате Европы — 2023 по легкой атлетике в финском Эспоо. Это первая золотая медаль в истории Кипра.

Ранее убежавших из России в США фехтовальщиков не допустили до Олимпиады.