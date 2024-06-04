Тарасова оценила выселение бездомных из Парижа перед ОИ-2024

Татьяна Тарасова назвала правильным выселение бездомных из Парижа перед ОИ-2024.

Ранее The Guardian сообщила, что с апреля прошлого года из Парижа выселили более 12 тысяч человек в преддверии Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа.