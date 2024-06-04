Бузова опередила Погребняк и Мамаеву в шоу‑забеге в рамках «Недели легкой атлетики»

Певица и телеведущая Ольга Бузова в эфире «Матч ТВ» поделилась впечатлениями от шоу‑забега в рамках «Недели легкой атлетики», которая проходит в Москве с 4 по 9 июня.

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Бузова преодолела дистанцию в 60 метров за 22,31 секунды. Второй в забеге на Никольской улице стала Мария Погребняк (22,57), которая является бывшей супругой экс‑футболиста сборной России Павла Погребняка. Тройку лучших замкнула Алана Мамаева (22,67), бывшая жена экс‑футболиста Павла Мамаева.

— Вы бежали так медленно, чтобы мужчины рассмотрели вашу красоту?



— Конечно. Когда всё происходит на скорости, то ты не обращаешь внимания на главное, а главное — это я… Ой, то есть мы. Мы вообще‑то готовились.



— Разминались?



— У меня сегодня в два часа дня была тренировка.



— У вас была идея финишировать вместе в одно время?

