Бузова опередила Погребняк и Мамаеву в шоу‑забеге в рамках «Недели легкой атлетики»

«Победила женская дружба. Любовь и красота спасут мир». Бузова — о забеге на Никольской с Погребняк и Мамаевой
Певица и телеведущая Ольга Бузова в эфире «Матч ТВ» поделилась впечатлениями от шоу‑забега в рамках «Недели легкой атлетики», которая проходит в Москве с 4 по 9 июня.
Бузова преодолела дистанцию в 60 метров за 22,31 секунды. Второй в забеге на Никольской улице стала Мария Погребняк (22,57), которая является бывшей супругой экс‑футболиста сборной России Павла Погребняка. Тройку лучших замкнула Алана Мамаева (22,67), бывшая жена экс‑футболиста Павла Мамаева.
— Вы бежали так медленно, чтобы мужчины рассмотрели вашу красоту?
— Конечно. Когда всё происходит на скорости, то ты не обращаешь внимания на главное, а главное — это я… Ой, то есть мы. Мы вообще‑то готовились.
— Разминались?
— У меня сегодня в два часа дня была тренировка.
— У вас была идея финишировать вместе в одно время?
— Да. Зачем соревноваться, когда можно не соревноваться (смеется)? Победила женская дружба. Дружба есть, важно про нее помнить и поддерживать своих друзей. Любовь и красота спасут мир, — сказала Бузова в эфире «Матч ТВ».
«Победила женская дружба. Любовь и красота спасут мир». Бузова — о забеге на Никольской с Погребняк и Мамаевой
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