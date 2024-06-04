Винер обвинила олимпийскую чемпионку Мамун в работе на США

Ирина Винер, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, предположила, что недавнее скандальное интервью олимпийской чемпионки Игр-2016 Маргариты Мамун является исполнением «американского заказа». Об этом пишет РБК.

Ранее Мамун в интервью YouTube-блогеру Вите Кравченко рассказала, что не поддерживает жесткие методы тренировок Винер, из-за которых у нее возникли психологические проблемы. Она пожаловалась также, что один из ее первых тренеров приставал к ней и к другим юным гимнасткам.

«Витя, который спрашивал у нее такие вопросы, рекламирует американский продукт. Ну, это американский заказ — для нее тоже. Знаю, что она тоже хочет уехать из России, может быть, это все проплачено и запустилось через восемь лет», — заметила глава федерации.



Напомним, что Мамун завершила профессиональную карьеру 4 ноября 2017 года. Вместе с мужем, пловцом Александром Сухоруковым, она воспитывает сына Льва.