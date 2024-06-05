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Ирина Винер о международном спорте: «Все идет вниз, вниз и вниз. Вон Бах молился Вовану и Лексусу. Вот до чего докатились!»

Ирина Винер считает, что мировой спорт регрессирует, в отличие от российского.

Ирина Винер заявила о деградации международного спорта
© РИА Новости
«Все идет вниз, вниз и вниз, а мы все время доказываем. На Играх БРИКС мы будем выступать по своей программе, по своим правилам. Потому что упражнения без предмета – это основа гимнастики. Надеемся, что наша клубная система будет развиваться в рамках БРИКС. Но их боятся и запугивают. Вон Бах молился Вовану и Лексусу. Вот до чего докатились! А мы будем стараться выступать интересно, чтобы каждое выступление было спектаклем», – сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ).
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