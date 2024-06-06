Что нужно знать об Играх БРИКС

Какие будут виды спорта? Кто из звёзд выступит? Почему турнир в любом случае закончится Сабантуем?

© Чемпионат.com

Среди главных турниров для российских спортсменов, лишённых права выступить на Олимпиаде-2024, после новостей о вероятном переносе Игр дружбы на первое место вышли Игры БРИКС, которые пройдут в Казани уже в июне.

Игры БРИКС – главный спортивным форум для России в 2024-м.

Самое время узнать всё важное об этом турнире.

Что такое БРИКС? Зачем ему Игры?

БРИКС – политико-экономическое межгосударственное объединение. В 2006 году в него вошли Бразилия, Россия, Индия и Китай. Позже – Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. Этот блок обычно противопоставляется «объединённому Западу» в глобальной мировой политике.

Возможно, вы удивитесь, но Игры БРИКС будут проводиться уже в пятый раз. Естественно, раньше они оставались в тени Олимпиад и не имели такого размаха, как сейчас. Например, первые соревнования проходили в китайском Гуанчжоу, а программа состояла только из баскетбола, волейбола и ушу.

В 2018 и 2023 годах столицами Игр становились Йоханнесбург и Дурбан соответственно (оба – ЮАР). С 2019 по 2022 год соревнования из-за коронавируса проходили в онлайн-формате. А уже в 2024-м эстафету приняла Казань. Это будут самые масштабные соревнования в истории БРИКС.

Когда и где пройдёт турнир?

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

Церемония открытия спортивного форума состоится аккурат в День России. А завершится турнир в предпоследнее воскресенье июня. Именно в этот день в Татарстане будут отмечать ежегодный национальный праздник Сабантуй.

Какие будут виды спорта?

387 комплектов наград разыграют в 27 видах спорта.

В программе соревнований, например, есть место и традиционным дисциплинам в лёгкой атлетике, плавании, теннисе, фехтовании, спортивной и художественной гимнастике, единоборствах, шахматах и гребном спорте.

Но организаторы на этом не остановились. Гости Игр БРИКС могут познакомиться с корэшем – национальным видом борьбы Татарстана. Не обошлось и без нового формата фиджитал-турниров. В интерактивном и реальном пространствах сойдутся асы баскетбола и футбола.

По инициативе федераций брейкинга и акробатического рок-н-ролла соревнования по этим видам спорта пройдут в рамках Игр БРИКС, но не в столице Татарстана, а в Москве, в Академии спорта «Динамо».

Зрителей на трибунах ожидается достаточно много. Организаторы недавно сообщили, что на финалы в семи видах спорта билетов не осталось.

Сколько стран будет участвовать в Играх?

Стоит отметить, что программа Игр БРИКС изменилась буквально за несколько дней до старта. Из программы бесследно исчезли пляжные гандбол и волейбол, а также скейтбординг. Причина проста – недобор стран.

Тем не менее министр спорта Михаил Дегтярёв рассказал, что подтверждено участие спортсменов из 93 стран. Окончательного состава участников пока нет. Но понятно, что у России и Беларуси будут самые мощные делегации.

Выступят ли на Играх звёзды?

Оргкомитет турнира сообщает, что зрители Игр смогут увидеть звёзд российского спорта. Это будут те, кто точно не едет на ОИ-2024 в Париж:

Участие в соревнованиях звёздных спортсменов из других стран пока под вопросом. Официальные составы на Игры ещё не объявлены.