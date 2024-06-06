Чернышенко оценил ущерб экономике России от не занимающихся спортом людей

Люди, не занимающиеся спортом, наносят вред российской экономике, эквивалентный 350 млрд рублей. Об этом на открытии стенда Минспорта на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Министр спортивный, многие наши чиновники спортивные, - сказал Чернышенко. - Важно заниматься спортом, здоровые и спортивные люди способствуют развитию экономики. Те, кто не занимаются спортом, фактически наносят вред нашей экономике, эквивалентный 350 млрд рублей".



"Нужно уделять внимание развитию наших молодых ребят, которые будут чемпионами. Одна из наших основных задач с Минспортом, чтобы ребята могли в регионах заниматься спортом и теми видами спорта, которыми они хотят", - добавил вице-премьер.



7 октября 2021 года правительством была утверждена госпрограмма "Развитие физической культуры и спорта", она вступила в силу 1 января 2022 года. Согласно документу к 2030 году предусматривается увеличение количества граждан, систематически занимающихся спортом, до 70%.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.