Дегтярев об Играх БРИКС: «93 страны подтвердились, приедут более 1000 атлетов. Наша задача – обеспечить возможность всем соревноваться без дискриминации»
Спортсмены из 93 стран примут участие в Играх БРИКС в Казани.
Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
«93 страны подтвердились, более 1000 атлетов приедут в Казань. Казань является спортивной столицей России, мы это подтверждаем и по вкладу в развитие физической культуры и спорта, и по мероприятиям. Наша задача – обеспечить возможность всем странам соревноваться без дискриминации, политизации, создать равные условия и следовать традициям спорта. Это позиция нашей страны», – сказал Дегтярев.
Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня.