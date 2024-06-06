Кремлев считает, что Баха скоро «выкинут» с должности главы МОК

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил «Матч ТВ», что Томаса Баха скоро «выкинут» с поста руководителя Международного олимпийского комитета (МОК).

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— Вы сказали: полгода и Бах уйдет. Как это произойдет?

— Его выкинут скоро. Те же люди, которые его и выбирали. Главу МОК должны выбирать страны — тогда это будет честно и демократично. Сегодня эта группа, которая захватила олимпийскую семью. Изгои общества. Нам надо поставить точку в этом вопросе и силой выкинуть его, — сказал Кремлев «Матч ТВ».

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до участия в международных турнирах. Позднее рекомендации были смягчены, а в декабре 2023‑го глава МОК Томас Бах заявил, что организация допустит российских и белорусских спортсменов, успешно прошедших отбор, до летних Олимпийских игр‑2024 в индивидуальном нейтральном статусе.

Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа 2024 года.