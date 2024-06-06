Томаса Баха предложили «силой выкинуть» с поста главы МОК

Главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха надо прогнать с поста силой, заявил президент Международной боксерской ассоциации (IBA) россиянин Умар Кремлев. По его словам, которые приводит Sportbox, руководителя МОК должны выбирать страны. Это, считает он, будет честным и демократичным. А Баха, уверен он, «скоро выкинут те, кто его выбирал».

Его выкинут скоро. Те же люди, которые его и выбирали. Нам надо поставить точку в этом вопросе и силой выкинуть его, — заявил Кремлев.



Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) и лично его глава Томас Бах боятся Игр дружбы, так как они мешают полной изоляции России. Депутат отметил, что МОК называют эти соревнования политической игрой.