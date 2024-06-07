За 50 дней до начала ОИ-2024 на Эйфелевой башне установили олимпийские кольца

За 50 дней до начала летних Олимпийских игр 2024 года на главном символе столицы Франции Эйфелевой башне появились олимпийские кольца. Конструкция весит 30 тонн. Её ширина составляет 29 метров, а высота — 15 метров. Символ Олимпиады был изготовлен из переработанной стали с уменьшенным выбросом углекислого газа. Кольца повёрнуты в сторону реки Сены, где и пройдёт церемония открытия соревнований.

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«Это один из ритуалов каждой Олимпиады. Нам показалось очевидным, что кольца нужно установить на самом символическом памятнике Парижа», — сказал исполнительный директор оргкомитета ОИ-2024 Тьерри Ребула RMC Sport.



Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.