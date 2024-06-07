Стало известно, кто будет отвечать за безопасность атлетов из России на ОИ

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) проинформировала, что на летних Олимпийских играх — 2024, которые состоятся в Париже, будут приняты меры безопасности для всех делегаций, а также спортсменов, которые выступят на турнире в нейтральном статусе. Заявление приводит ТАСС.

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«Как всегда, за эти меры безопасности отвечают местные власти. Они проинформировали МОК о том, что в течение нескольких лет работали исходя из того, что потребуются самые строгие меры безопасности», — заявили в пресс-службе.



Международный олимпийский комитет после начала СВО обратился к международным спортивным федерациям и посоветовал отстранить российских спортсменов от участия в международных стартах. Большая часть федераций так и поступила — к примеру, в бане оказались сборные России по хоккею и футболу, российские футбольные клубы.

В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Однако ряд спортивных Федераций уже отказался от участия, к примеру, на Игры в Париж точно не поедут представители художественной и спортивной гимнастики.